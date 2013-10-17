В Сумах среди ночи началась скандальная стройка на СКД

На этом участке предприниматель, который арендует землю у горсовета уже 15 лет, решился-таки построить магазин. Однако жители жома против. Поэтому на прошлой неделе не позволили начать работы, вызвав полицию. Сегодня ночью на место приехала техника, начались работы. Люди снова вызвали полицию, работы приостановились. Полиция дежурит на месте.
Жителям улицы СКД отказали в удовлетворении иска об отмене решения горсовета, которым прокуратуре Сумской области выделили землю для строительства десятиэтажного... 14