В Сумах среди ночи началась скандальная стройка на СКД Сегодня, 24 июня, около часа ночи началось строительство на земельном участке возле дома по ул. СКД, 22.

На этом участке предприниматель, который арендует землю у горсовета уже 15 лет, решился-таки построить магазин. Однако жители жома против. Поэтому на прошлой неделе не позволили начать работы, вызвав полицию. Сегодня ночью на место приехала техника, начались работы. Люди снова вызвали полицию, работы приостановились. Полиция дежурит на месте.