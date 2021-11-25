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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине на 62% проверенных водоканалах нашли санитарные нарушения

За 10 месяцев текущего года специалисты Госпродпотребслужбы в Сумской области провели проверки 63 объектов централизованного водоснабжения.

Как сообщили в областном Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, нарушение санитарного законодательства обнаружено на 38 объектах или в 62%. Среди основных нарушений – несоблюдение производственных программ ведомственного лабораторного контроля питьевой воды по показателям качества и безопасности, ненадлежащее содержание зон санитарной охраны водных объектов, несоответствие результатов исследований воды питьевой требованиям ДСанПиН 2.2.4.171-10 по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

По результатам плановых, внеплановых проверок и комиссионных обследований руководителям и владельцам объектов водоснабжения и водоотвода предоставлено 58 предписаний или предложений по устранению выявленных нарушений, в том числе 37 предписаний по неудовлетворительным результатам исследований проб воды по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям как на сооружениях предприятий водоснабжения, так и в распределительной сети.

В ходе проведенных мер государственного надзора на объектах водоснабжения в течение 2021 года лабораторно было исследовано 164 пробы воды из сетей и сооружений централизованного водоснабжения на соответствие требованиям по показателям микробиологической безопасности и 161 пробу по санитарно-химическим показателям.

Отклонения от гигиенических нормативов в ходе исследований питьевой воды по микробиологическим показателям обнаружены в 4 пробах (2,43%), а именно по содержанию БГКП и энтерококков. По санитарно-химическим показателям в 47 пробах (29,2% – по содержанию железа общего и показателю общей жесткости, в 2 пробах воды установлено превышение содержания аммония).

Руководителям объектов, где по результатам исследований было установлено несоответствие питьевой воды гигиеническим нормативам, направлялись предложения по немедленному принятию мер по обеспечению населения качественной питьевой водой, устранению нарушений с последующим лабораторным контролем воды по показателям качества и безопасности.

Также по результатам комиссионных проверок и по фактам несоответствия гигиеническим нормативам питьевой воды руководителям территориальных общин направлено 34 информационных письма с предложениями принять меры по устранению нарушений и обеспечению детей качественной питьевой водой.

Всего за нарушение санитарного законодательства в части обеспечения населения качественной и безопасной питьевой водой за период с января по октябрь 2021 меры административного воздействия в виде штрафных санкций применены до 25 должностных лиц.

Общество Водоканал Госпродпотребслужба Качество воды
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