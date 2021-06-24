На Сумщине еще 24 случая заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 24 человек (Белопольский район - 1, Бурынский район - 1, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 1, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 1, Путивльский район - 2, Сумы - 8, Сумской район - 3, Тростянецкий район - 3, Шосткинский район - 1).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1308 летальных случая, из них за минувшие сутки - 3 (Лебедин - 1, Сумы - 1, Тростянецкий район - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75 859 человек, из них за минувшие сутки - 50 (Белопольский район - 4, Глуховский район - 1, Конотоп - 9, Конотопский район - 4, Кролевецкий район - 3, Лебединский район - 1, Путивльский район - 4, Сумы - 23, Сумской район - 1).
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