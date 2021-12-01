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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:31212

В Сумах лаборатория Госпродпотребслужбы начала определять содержание ГМО в пищевых продуктах

Сумская региональная государственная лаборатория Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей подтвердила свою компетентность на соответствие требованиям стандарта, расширила сферу аккредитации на молекулярно-генетические методы качественного, количественного определения генетически модифицированные организмы (ГМО) и идентификацию ГМ-линий. продуктов растительного и животного происхождения, кормов Исследования проводятся методом полимеразно-цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РЧ).

Компетентность оценена со стороны Национального агентства по аккредитации Украины и подтверждена Аттестатом об аккредитации в соответствии с требованиями ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.

По вопросам дополнительной информации и сотрудничества приглашают обращаться по адресу: г. Сумы, ул. Люблинская, 19, тел. 0542-60-95-85.

Общество ГМО Госпродпотребслужба
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