В Сумах лаборатория Госпродпотребслужбы начала определять содержание ГМО в пищевых продуктах Сумская региональная государственная лаборатория Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей подтвердила свою компетентность на соответствие требованиям стандарта, расширила сферу аккредитации на молекулярно-генетические методы качественного, количественного определения генетически модифицированные организмы (ГМО) и идентификацию ГМ-линий. продуктов растительного и животного происхождения, кормов Исследования проводятся методом полимеразно-цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РЧ).

Компетентность оценена со стороны Национального агентства по аккредитации Украины и подтверждена Аттестатом об аккредитации в соответствии с требованиями ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.

По вопросам дополнительной информации и сотрудничества приглашают обращаться по адресу: г. Сумы, ул. Люблинская, 19, тел. 0542-60-95-85.