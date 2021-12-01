В Сумах лаборатория Госпродпотребслужбы начала определять содержание ГМО в пищевых продуктах

Компетентность оценена со стороны Национального агентства по аккредитации Украины и подтверждена Аттестатом об аккредитации в соответствии с требованиями ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.
По вопросам дополнительной информации и сотрудничества приглашают обращаться по адресу: г. Сумы, ул. Люблинская, 19, тел. 0542-60-95-85.
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