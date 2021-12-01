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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Мусорщики должны вернуть сумчанам больше миллиона

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Главного управления о возврате средств потребителям в размере 1,087 млн грн.

Главным управлением Госпродпотребслужбы в феврале-марте 2019 года была проведена плановая мера государственного надзора (контроля) предприятия, предоставляющая услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на территории города Сумы.

В ходе проверки были установлены следующие нарушения: необоснованный расчет объемов предоставленных услуг, статьи себестоимости «горюче-смазочные материалы», «заработная плата основных рабочих»; неправомерное применение норм предоставления услуг; отсутствие графиков вывоза крупногабаритных и ремонтных отходов по частному сектору и подтверждающих документов о предоставлении этих услуг, в связи с чем обществом за период с 19.07.2018 по 28.02.2019 было излишне начислено потребителям 1 087 584,28 грн.

На основании вышеуказанного было составлено предписание, которым обязано предприятие в месячный срок устранить нарушения путем приведения расчетов тарифов на услуги по организации сбора, вывоза твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов в соответствии с постановлением КМУ от 26.07.2006 №1010 и провести перерасчеты излишне начисленных потребителям частного сектора средств на сумму 1 087 584,28 грн.

Субъект хозяйствования с выявленными нарушениями не согласился и обжаловал указанное предписание в суд. К сожалению, в соответствии с решением Сумского окружного административного суда и постановлением Второго апелляционного административного суда по делу, суды пришли к выводу, что тарифы и нормы услуг, которые проверялись Госпотребслужбой, были установлены исполнительным комитетом Сумского городского совета, а предприятие, предоставляющее услуги по сбору и вывоз твердых бытовых отходов не является субъектом, решающим вопрос о формировании, изменении, корректировке и утверждении цен/тарифов на вывоз бытовых отходов и несоответствии решения субъекта властных полномочий требованиям закона.

Главное управление с указанными судебными решениями не согласилось и обратилось с кассационной жалобой в Верховный суд. Постановлением Верховного суда от 15.12.2021 по делу кассационная жалоба Главного управления была удовлетворена, а решения первой и апелляционной инстанции были отменены по необоснованности.

Постановление Верховного Суда обосновывается тем, что суды предыдущих инстанций, давая оценку спорным правоотношениям, ограничившись наличием решения исполнительного комитета Сумского городского совета относительно утверждения норм предоставления услуг для одноквартирных домов с наличием всех видов благоустройства, не устанавливали наличие или отсутствие и виды благоустройства для одноквартирных жилищ, которым истцом предоставлялись услуги по вывозу крупногабаритных отходов и предоставили надлежащей оценки соответствующим выводам контролирующего органа.

Следует также отметить, что по заявлениям Главного управления органами Нацполиции и прокуратуры было открыто 3 уголовных производства по предоставлению поддельных документов и совершению других незаконных действий поставщиками услуг, которые привели к завышению тарифов на вывоз твердых бытовых отходов на сумму 9,7 млн. грн, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об ООО «А-Муссон», которому с тех пор еще несколько раз повышали тарифы, в том числе буквально на этой неделе.

Экономика А-Муссон Госпродпотребслужба
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