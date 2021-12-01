На Сумщине обнаружили несуществующего производителя фальсифицированного масла

Также в письмах отмечалось, что масло произведено на мощности по адресу: г. Угроеды, ул. Садовая, 3А, Сумская область, а название производителя ОДО «Гормолокозавод».
Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области было установлено, что вышеупомянутое предприятие в Сумской области свою деятельность не осуществляет, а по указанному адресу не существует ни мощностей предприятия, ни другого здания. Этот факт письменно подтвержден старостой Угроедского старостинского округа.
При этом недобросовестные операторы рынка поставляли так называемое масло в детские сады и лицеи-интернаты в Закарпатской и Черкасской областях.
Госпродпотребслужба предостерегает: берегите себя и своих близких, покупая масло, обращайте особое внимание на маркировку товара, место его производства и качество упаковки. Не стоит покупать подозрительно дешевое масло.
Сливочное масло - это продукт переработки молока, который в соответствии со стандартом ДСТУ 4399:2005 содержит молочные сливки четко указанного содержания жира. Любые другие примеси, такие как растительный жир, сразу лишают продукт названия «сливочное масло», переводя его в разряд продуктов-фальсификатов.
В случае обнаружения обращения такого продукта, информируйте Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области по тел. (0542) 77 90 43.
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