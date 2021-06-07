Апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему руководителю Сумского НПО Сумской апелляционный суд рассмотрел жалобу на решение следственного судьи о назначении Владимиру Лукьяненко меры пресечения в виде залога в 20 116 000 гривен.

Новое постановление суда, обжалованию не подлежит, - личное обязательство и сдать загранпаспорт. Лукьяненко подозревают в незаконной продаже имущества предприятия, пишет Суспільне.

Адвокаты Бойко и Бугай, которые защищают интересы Лукьяненко - были против залога, которые назначил суд первой инстанции. Ссылаются на возраст, здоровье, сотрудничество со следствием. Также, по их мнению, Лукьяненко-старший не влияет на свидетелей.

У входа в здание суда собрался митинг. Люди пришли поддержать Владимира Лукьяненко. Они скандировали «Директор, мы с тобой», «Будет завод - будут Сумы».