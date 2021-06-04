В Сумах заводчане перекрыли дорогу Движение по улице Герасима Кондратьева временно ограничено.

Сегодня, 10 июня, с 12.45 на ул. Герасима Кондратьева в сумах в районе Сумского апелляционного суда начался митинг работников «Сумского НПО» в поддержку бывшему руководителю Владимиру Лукьяненко, жалобу которого будет рассматривать суд. Напомним: ему избрана мера пресечения в виде залога в 20 млн грн. Речь идет о неправомерной продаже готеля «Юбилейный». Здесь же собрались другие митингующие, которым прелдприятие задолжало более 200 млн грн.