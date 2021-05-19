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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:0356

Сумской апелляционный суд отложил заседание по делу Лукьяненко

Сегодня, 10 июня, Сумской апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу стороны Владимира Лукьяненко на решение Заречного районного суда города Сумы об избрании ему меры пресечения в виде более 20 млн грн залога.

Однако, заседание не состоялось. Его отложили на 23 июня в связи с невозможностью образовать состав суда - не хватило третьего судьи.

Под судом собралось два митинга одновременно: нынешние работники «Сумского НПО-Инжиниринг» во главе с администрацией завода вышли поддержать своего гендиректора Владимира Лукьяненко, а бывшие работники «Сумского НПО» требовали правосудия и вернуть им заработанные деньги. На митинге собралось около тысячи человек с обеих сторон. Несмотря на то, что митингующие с помощью громкоговорителей мешали друг другу высказываться, физических столкновений удалось избежать, пишет sumy.today.

Право Владимир Лукьяненко
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