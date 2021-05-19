Сумской апелляционный суд отложил заседание по делу Лукьяненко

Однако, заседание не состоялось. Его отложили на 23 июня в связи с невозможностью образовать состав суда - не хватило третьего судьи.
Под судом собралось два митинга одновременно: нынешние работники «Сумского НПО-Инжиниринг» во главе с администрацией завода вышли поддержать своего гендиректора Владимира Лукьяненко, а бывшие работники «Сумского НПО» требовали правосудия и вернуть им заработанные деньги. На митинге собралось около тысячи человек с обеих сторон. Несмотря на то, что митингующие с помощью громкоговорителей мешали друг другу высказываться, физических столкновений удалось избежать, пишет sumy.today.
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