В Сумах заводчане митингуют под судом

Полиция подозревает Викторию Грек в причастности к незаконным сделкам с помещением отеля «Юбилейный», который принадлежал АО «Сумское НПО» и в дальнейшем был реализован по заниженной цене.
По материалам досудебного расследования, подозреваемая в 2019 году приобрела помещения отеля без фактической уплаты до сих пор его полной стоимости, чем способствовала отчуждению имущества предприятия по заниженной цене и уклонению от исполнения судебных решений по уплате задолженности (ч. 5 ст. 27 / ч. 2 ст . 364-1, ч. 5 ст. 27 / ч. 3 ст. 382 УК Украины), пишет Sumy.Today.
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