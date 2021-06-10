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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:37150

В Сумах заводчане митингуют под судом

Сегодня, 22 июля, в Заречном районном суде города Сумы следственный судья Александр Капкин рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога Виктории Грек - сожительнице руководителя машиностроительного завода Владимира Лукьяненко.

Полиция подозревает Викторию Грек в причастности к незаконным сделкам с помещением отеля «Юбилейный», который принадлежал АО «Сумское НПО» и в дальнейшем был реализован по заниженной цене.

По материалам досудебного расследования, подозреваемая в 2019 году приобрела помещения отеля без фактической уплаты до сих пор его полной стоимости, чем способствовала отчуждению имущества предприятия по заниженной цене и уклонению от исполнения судебных решений по уплате задолженности (ч. 5 ст. 27 / ч. 2 ст . 364-1, ч. 5 ст. 27 / ч. 3 ст. 382 УК Украины), пишет Sumy.Today.

Экономика Владимир Лукьяненко Митинг
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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