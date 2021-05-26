В Сумах рассмотрение меры пресечения Владимира Лукьяненко снова под угрозой

Как ранее уже сообщалось, суд первой инстанции по ходатайству прокурора и следователя избрал гендиректору АО «СМНВО» Владимиру Лукьяненко меру пресечения в виде залога в размере 20 млн грн. Решение не вступило в законную силу и обжалуется в суде апелляционной инстанции. Два заседания, на которых Сумской апелляционный суд должен был рассмотреть дело, не состоялось якобы из-за отсутствия материалов, а потом по причине пребывания судьи из состава коллегии в определенное время по другому делу.
Заседание в очередной раз отложено на 14.00 23 июня. В то же время с 17 июня судья из состава коллегии находится в отпуске. То есть, заседание под угрозой очередного срыва.
Дело по существу рассматривать не стали, поэтому вообще неизвестно, когда суд соберется на заседание. Простой вопрос наверняка останется без ответа - как определяются и согласовываются даты заседаний составом суда? – спрашивает пресс-служба областной прокуратуры.
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