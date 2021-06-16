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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:21296

В Сумском апелляционном суде накладка, которая может помешать рассмотреть дело Лукьяненко

Почти месяц назад суд первой инстанции по ходатайству прокурора и следователя избрал гендиректору АО «СМНВО» Владимиру Лукьяненко меру пресечения в виде залога в размере 20 млн грн.

В настоящее время решение не вступило в законную силу, поскольку оно обжалуется в суде апелляционной инстанции. Два заседания, на которых тройка судей Сумского апелляционного суда должна рассматривать жалобу, не состоялось. Первое перенесено якобы из-за отсутствия материалов, второе не состоялось, потому что одна из трех судей в определенное время была задействована в другом деле.

Новое заседание назначено на 23 июня - 14.00. Однако в соответствии со списком дел, назначенных к рассмотрению в этот день, двое судей в 14.00 участвуют в двух делах одновременно. То есть, одно из этих заседаний не состоится. Возникает вопрос - какое заседание будет перенесено? Также интересует - почему допускаются такие накладки? – спрашивают на сайте прокуратуры области.

Право Владимир Лукьяненко
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