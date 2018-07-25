Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:31164

В Конотопе хотят переименовать улицу

В исполнительный комитет Конотопского городского совета поступило обращение от Орел Софии Ивановны - матери погибшего офицера в зоне АТО Орла Юрия Анатольевича с предложением переименовать улицу Рябошапки в улицу Юрия Орла.

В соответствии с Законом Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий» в период с 24.06.2021 до 24.08.2021 года проводится общественное обсуждение по данному вопросу.

Свои замечания и предложения по вопросу переименования данной улицы могут предоставлять жители, проживающие на ней или имеющие в собственности объекты недвижимого имущества, пишет Голос Конотопа.

Общество Переименование улиц
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

У Сумах хочуть перейменувати вул. Степана Бандери
10.09.2020 15:34

У Сумах хочуть перейменувати вул. Степана Бандери

На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Перейменування вулиці Степана Бандери на Бориса Патона»....

В Шостке предлагают переименовать еще одну улицу
13.03.2019 12:31

В Шостке предлагают переименовать еще одну улицу

Как информирует Шосткинский горсовет, поступило предложение переименовать улицу Галана в Шостке....

28.09.2018 10:32

В Шостке предлагают переименовать улицу Горького

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «О переименовании улицы Горького в улицу погибшего в зоне АТО Я. Бугаевского»....

Сумчане хотят переименовать ул. Интернационалистов
29.08.2018 13:49

Сумчане хотят переименовать ул. Интернационалистов

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Изменение названия улицы Интернационалистов»....

25.07.2018 15:45

Сумской горсовет не сумел переименовать ул. Горького

Депутаты не нашли необходимого количества голосов для переименования ул. Горького....

Новости

На Сумщине еще 24 случая заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)
Сегодня 08:40
Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА
16.06.2021 14:02
Госпродпотребслужба составила админпротокол на сотрудницу «Электроавтотранс»
Сегодня 09:00
В Конотопе хотят переименовать улицу
Сегодня 08:31
У Сумах відбудеться фестиваль із екстримальних видів спорту
Сегодня 08:06
В Сумах среди ночи началась скандальная стройка на СКД
Сегодня 07:14
Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
Вчера 21:12
В Сумах на остановке столкнулись две маршрутки: пострадала пассажирка (видео)
Вчера 20:52
Сумской футзалист взял «бронзу» чемпионата Беларуси
Вчера 19:08
В Шостке поймали серийного гаражного вора
Вчера 17:57
У Сумах День молоді святкуватимуть три дні
Вчера 17:21
Мэр Сум отчитается перед горожанами в «Романтике»
Вчера 17:20
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Курорт “Лаванда” в Львовской области — популярный и доступный санаторий Прикарпатья
Вчера 18:56
Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги
Вчера 16:07
В каких случаях стоит выполнить перепрошивку блока Airbag
Вчера 13:03
Как организовать вакцинацию трудового коллектива от COVID-19 на Сумщине?
Вчера 10:28
Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
22.06.2021 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
22.06.2021 15:54
788 млн гривень щороку недоотримують громади Сумської області від землі. Результати дослідження
22.06.2021 15:00
Скільки коштує громаді області Федорченко?
22.06.2021 12:15
У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії
21.06.2021 15:24
На Сумщине коронавирусные показатели идут вниз (итоги недели)
21.06.2021 13:02
Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
18.06.2021 13:11
На Сумщине завершилась основная сессия ВНО
18.06.2021 10:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.