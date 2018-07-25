В Конотопе хотят переименовать улицу

В соответствии с Законом Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий» в период с 24.06.2021 до 24.08.2021 года проводится общественное обсуждение по данному вопросу.
Свои замечания и предложения по вопросу переименования данной улицы могут предоставлять жители, проживающие на ней или имеющие в собственности объекты недвижимого имущества, пишет Голос Конотопа.
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