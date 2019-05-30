У Сумах відбудеться фестиваль із екстримальних видів спорту До Дня молоді 27 червня у Сумах відбудеться фестиваль з екстримальних видів спорту Sumy Extreme Style.

Для участі у змаганнях усім спортсменам необхідно заповнити дозволи від батьків, якщо учаснику ще немає 18 років, або особисту згоду для повнолітніх.

Також учасникам необхідно обов’язково ознайомитися з регламентом змагань.

Кожен учасник повинен мати при собі документи, які підтверджують його особу.

Із списком необхідних документів можна ознайомитися за цим посиланням.

Дійство відбудеться 27 червня об 11:00 годину у скейт-парку (центральний міський парк імені Івана Кожедуба).

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