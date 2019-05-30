Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:06246

У Сумах відбудеться фестиваль із екстримальних видів спорту

До Дня молоді 27 червня у Сумах відбудеться фестиваль з екстримальних видів спорту Sumy Extreme Style.

Для участі у змаганнях усім спортсменам необхідно заповнити дозволи від батьків, якщо учаснику ще немає 18 років, або особисту згоду для повнолітніх.

Також учасникам необхідно обов’язково ознайомитися з регламентом змагань.

Кожен учасник повинен мати при собі документи, які підтверджують його особу.

Із списком необхідних документів можна ознайомитися за цим посиланням.

Дійство відбудеться 27 червня об 11:00 годину у скейт-парку (центральний міський парк імені Івана Кожедуба).

Посилання на сторінку події у соціальній мережі.

 
Спорт Sumy Extreme Style Экстрим
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах на выходных проведут фестиваль экстремальных видов спорта
04.09.2020 11:13

В Сумах на выходных проведут фестиваль экстремальных видов спорта

На выходных сумчан ждет фестиваль экстремальных видов спорта «Sumy Extreme Style» по случаю Дня города....

На вихідних у Сумах пройде фестиваль Sumy Extreme Style
22.06.2020 09:19

На вихідних у Сумах пройде фестиваль Sumy Extreme Style

27-28 червня на екстрим-майданчику міського парку ім. Кожедуба пройде традиційний фестиваль Sumy Extreme Style....

Завтра у Сумах пройде 19-й Sumy Extreme Style
06.09.2019 13:37

Завтра у Сумах пройде 19-й Sumy Extreme Style

У вересні доведеться дістати щоденник, заліковку й капітулювати перед могутньою силою навчання. Зняти стрес допоможе Sumy Extreme Style....

У Сумах пройде 19-й Sumy Extreme Style
29.08.2019 09:05

У Сумах пройде 19-й Sumy Extreme Style

У вересні доведеться дістати щоденник, заліковку й капітулювати перед могутньою силою навчання. Зняти стрес допоможе Sumy Extreme Style....

В Сумах пройдет Extreme weekend
30.05.2019 08:28

В Сумах пройдет Extreme weekend

Это два фестиваля вместе: DIYdance и Sumy Extreme Style....

Новости

На Сумщине еще 24 случая заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)
Сегодня 08:40
Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА
16.06.2021 14:02
Госпродпотребслужба составила админпротокол на сотрудницу «Электроавтотранс»
Сегодня 09:00
В Конотопе хотят переименовать улицу
Сегодня 08:31
У Сумах відбудеться фестиваль із екстримальних видів спорту
Сегодня 08:06
В Сумах среди ночи началась скандальная стройка на СКД
Сегодня 07:14
Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
Вчера 21:12
В Сумах на остановке столкнулись две маршрутки: пострадала пассажирка (видео)
Вчера 20:52
Сумской футзалист взял «бронзу» чемпионата Беларуси
Вчера 19:08
В Шостке поймали серийного гаражного вора
Вчера 17:57
У Сумах День молоді святкуватимуть три дні
Вчера 17:21
Мэр Сум отчитается перед горожанами в «Романтике»
Вчера 17:20
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Курорт “Лаванда” в Львовской области — популярный и доступный санаторий Прикарпатья
Вчера 18:56
Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги
Вчера 16:07
В каких случаях стоит выполнить перепрошивку блока Airbag
Вчера 13:03
Как организовать вакцинацию трудового коллектива от COVID-19 на Сумщине?
Вчера 10:28
Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
22.06.2021 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
22.06.2021 15:54
788 млн гривень щороку недоотримують громади Сумської області від землі. Результати дослідження
22.06.2021 15:00
Скільки коштує громаді області Федорченко?
22.06.2021 12:15
У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії
21.06.2021 15:24
На Сумщине коронавирусные показатели идут вниз (итоги недели)
21.06.2021 13:02
Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
18.06.2021 13:11
На Сумщине завершилась основная сессия ВНО
18.06.2021 10:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.