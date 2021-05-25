«Виктория» выбила ФК «Сумы» из плей-офф Сегодня, 12 июня, на Сумщине прошел повторный четвертьфинальный поединок чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В Николаевке прошло дерби Сумщины: местная «Виктория» принимала ФК «Сумы», которые в первом матче выиграли 2:1.

С первых секунд матча футболисты «Виктории» активно начали матч. Уже на 10-й минуте Кузьмин прорвался с левого фланга и опасно, но неточно пробил, а затем, на 13-й минуте, нанес удар головой, но вратарь гостей в сногсшибательном прыжке перевел мяч на угловой.

Через 10 минут Лозовой простреливал в штрафную с левого фланга и мяч попал в руку защитнику ФК «Сумы», поэтому рефери указал на 11-метровую отметку. Выполнять пенальти взялся Акимов, однако пробил не сильно и Левченко легко отбил мяч. На 38-й минуте на удар метров с 25 решился Касьянов, однако мяч просвистел над перекладиной гостей.

Стоит отметить, что ФК «Сумы» весь первый тайм играл от обороны и особенно острыми моментами не запомнился.

Начало второго тайма также активнее провели подопечные Радионова. На 48-й минуте Касьянов разыграл с Акимовым угловой и навесил точно на Аржанова. Нападающий «Виктории» не промахнулся и забил красивый гол, открыв счет, - 1:0.

Через 10 минут уже команда из Сум должна была забивать: после серии рикошетов в штрафной «Виктории» мяч оказался в ногах Ковалевского, который не попал в пустые ворота: мяч от перекладины полетел прямо в руки Зарубину.

После этого эпизода «Виктория» более надежно заиграла в обороне и вовремя переходила в контратаки, поэтому до конца матча ФК «Сумы» так и не смог реализовать ни одного из немногих своих моментов.

Итак, по сумме двух матчей счет 2:2, но по правилу «гостевого гола» в полуфинал проходит «Виктория».

Пары участников 1/2 финала и порядок проведения матчей данного этапа будут определены путем жеребьевки 14 июня. Сроки проведения матчей 1/2 финала: 19 и 26 июня 2021