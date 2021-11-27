У ФК «Виктория» новый главный тренер Владимир Романенко будет готовить команду из Николаевки Сумского района к ближайшим выступлениям во Второй лиге в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

По мнению руководства клуба, у него есть все необходимые знания и опыт для того, чтобы на этом этапе возглавить ФК «Виктория».

Уже 12 февраля команда из Николаевки сыграет контрольный матч с ФК «Тростянец» в рамках зимнего межсезонья в Харькове.

Напомним: в рамках объединения клубов «Альянс» и «Виктория» главный тренер последней Анатолий Бессмертный возглавил команду из Липовой Долины.