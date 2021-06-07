Липоводолинский «Альянс» завершил сезон ничьей Сегодня, 12 июня, в Сумах прошел матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

На стадионе «Юбилейный» встречались «Альянс» из Липовой Долины и «Кремень» из Кременчуга. Наши в случае победы над аутсайдером, который уже гарантировал себе место во второй лиге на будущий сезон, могли подняться в ТОП-5 чемпионата. Однако гости на последок захотели хлопнуть дверью.

Гости открыли счет на 38-й минуте благодаря голу Галаты. Наши сравняли спустя 5 минут, - пенальти реализовал Николай Агапов. Несмотря на обилие моментов у ворот гостей, липоводолинцы так и не сумели дожать соперника, сыграв последний матч сезона вничью 1:1

Таким образом дебютный сезон в Первой лиге наши завершили на шестом месте с 51 очком. Последние 13 матчей команда не проигрывала (6 побед и 7 ничьих). Кстати по количеству забитых мячей «Альянс» в ТОП-3 команд первой лиги.