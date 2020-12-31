Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:17667

В Сумах задержали полковника с сообщницей за вымогательство взятки за зачисление в кадетский корпус

Должностное лицо в звании полковника и его сообщница требовали и получили от гражданки неправомерную выгоду в сумме 1 тыс. долларов США за содействие в обеспечении зачисления ее сына на обучение в лицей ГНСУ.

Сегодня на Сумщине по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, задокументирован факт противоправной деятельности военного должностного лица Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Харитоненко Государственной пограничной службы Украины.

Оба сообщника, после получения ими неправомерной выгоды, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Неправомерные средства изъяты.

Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Мероприятия проводились при оперативном сопровождении отдела внутренней и собственной безопасности по Сумскому пограничному отряду ГВВВБ «Восток» ГНСУ под процессуальным руководством Сумской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона и следователями Четвертого следственного отдела (с дислокацией в г. Сумы) Территориального управления подержанного бюро расследований, расположенного в городе Полтава, сообщает Госпогранслужба.

Право Взятка депутатам
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумском водоканале увидели политический заказ в подозрении его директора во взятке и служебной халатности
21.04.2021 12:58

В Сумском водоканале увидели политический заказ в подозрении его директора во взятке и служебной халатности

В последнее время участились случаи обнародования информации, дискредитирующей Анатолия Сагача, директора КП «Горводоканал» Сумского городского совета, говорится на сайте предприятия....

Депутата Сумского горсовета подозревают в получении взятки в 30 тыс. долларов
21.04.2021 09:29

Депутата Сумского горсовета подозревают в получении взятки в 30 тыс. долларов

Руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець 20 апреля сообщил о подозрении депутату Сумского городского совета VIII созыва по факту получения...

Кого подозревают в передаче 30 тыс. долларов депутатам Сумского горсовета?
31.12.2020 16:03

Кого подозревают в передаче 30 тыс. долларов депутатам Сумского горсовета?

Сегодня, 31 декабря, стало известно, кому прокуратура объявила подозрение в даче взятки депутатам Сумского городского совета предыдущего созыва....

Сумского предпринимателя подозревают в подкупе депутатов горсовета
31.12.2020 11:12

Сумского предпринимателя подозревают в подкупе депутатов горсовета

30 тыс. долларов США взятки депутатам Сумского городского совета - сообщено о подозрении владельцу частных предприятий....

Новости

На Сумщине еще 36 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:34
На Сумщине пожар в фаст-фуде оставил часть города без света
Сегодня 23:13
Сумская «Барса» завоевала «серебро» ДЮФЛУ
Сегодня 22:58
В Тростянце стартовали Всеукраинские соревнования по лыжероллерным гонкам
Сегодня 22:37
Липоводолинский «Альянс» завершил сезон ничьей
Сегодня 21:53
«Виктория» выбила ФК «Сумы» из плей-офф
Сегодня 21:41
В Сумах задержали полковника с сообщницей за вымогательство взятки за зачисление в кадетский корпус
Сегодня 21:17
В'їхав у автомобіль: внаслідок ДТП у Сумах травмований велосипедист
Сегодня 17:01
На Сумщині поліція знищила вилучені наркотичні засоби
Сегодня 14:51
На Сумщині рятувальники запобігли масштабній пожежі в житловому секторі
Сегодня 14:45
На Сумщині поліцейські виявили тіло безвісти зниклого неповнолітнього Сергія Рябенка
Сегодня 14:41
Сумские футзалисты сыграют за «бронзу» чемпионата Беларуси
Сегодня 11:35
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

У Сумах половина депутатів міської ради не веде особистий прийом
Сегодня 09:23
На Сумщині проведуть всеукраїнське дослідження щодо поширеності COVID-19
Вчера 15:51
Вступ-2021: відеороз’яснення для вступників та їхніх батьків
Вчера 11:24
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.06.2021 16:19
Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ®
08.06.2021 13:02
Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі
07.06.2021 16:31
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
07.06.2021 15:05
Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?
07.06.2021 13:43
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
07.06.2021 13:34
Морепродукты из Норвегии - обзор заведений в Киеве
07.06.2021 12:15
Поліція Сумщини застерігає: неправильна поведінка на воді може коштувати людині життя
07.06.2021 10:38
«Тройная петля», или как удушат Сумы
07.06.2021 10:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.