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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В ФК «Сумы» вернулся бывший президент

Решением администрации ФК «Сумы» по согласованию с Сумским городским головой и депутатским корпусом Сумского городского совета президентом ФК «Сумы» назначен Геннадий Демьяненко.

Напомним: он стоял у истоков клуба, когда он назывался еще «LS Group». В 2020 году была договеренность о переименования в ФК «Сумы», в 2021 году было создано КП «ФК «Сумы», к которому Г.Демьяненко уже не имел отношения.

После осенней части чемпионата Украины во второй лиге команды на последнем месте, набрав в 19 играх всего 5 очков.

Напомним, что ранее распоряжением Сумского городского головы директором ФК «Сумы» назначен Роман Сорока, главный тренер – Евгений Яровенко, его ассистент – Владимир Горилый. Команда выходит из отпуска на следующей неделе (осталось 7 человек – Ред.) и начинает подготовку ко второму кругу чемпионата среди команд клубов Второй лиги ПФЛ Украины 2021/22. Итоговый учебно-тренировочный сбор в Турции запланирован на начало марта т.г. Первый матч ФК «Сумы» проведет 26.03.22 на выезде с ФК «Волчанск» (Харьковская область).

Комментарий

Геннадий Демьяненко, президент ФК «Сумы»:

Оказывается, что в одну реку можно войти дважды (смеется, – ред.). А если серьезно – вместе с мэром и руководством Ассоциации футбола Сумщины приняли решение решить сложнейшую ситуацию в клубе. Нас поддержали депутаты и руководители ведущих фракций горсовета. Они ответственно подошли к разрешению кризисной ситуации в клубе и дали шанс команде. Негоже, когда наш город позорят такими в кавычках результатами. Еще и за счет средств горожан. ФК «Сумы» – это бренд города. И правильно отметил директор нашего клуба – сумчане должны и будут гордиться своей родной командой. Мы ее перезапустим. Уже сформирована новая администрация, назначен директор и главный тренер, комплектуется команда. Есть амбициозные планы, не только выход из зоны вылета. Детали рассказывать не буду, ждем реальных результатов. Уже скоро».

Спорт ФК Сумы
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