ФК «Виктория» покинули 16 футболистов Руководство клуба из Николаевки Сумского района сообщает об очередных кадровых изменениях.

ФК «Виктория» покинули защитники Игорь Чередниченко и Юрий Цапий, полузащитник Станислав Передистый и Владимир Черников.

Всего в зимнее межсезонье команду покинуло 16 футболистов. Вместе с вышеупомянутыми игроками контракт не продлен с: голкиперами Николаем Зинченко и Александр Литвиненко, защитниками Владиславом Зрибняком и Василием Билым, полузащитниками Евгением Лозовым, Дмитрием Еременко, Юрием Бровченко, Артемом Касьяновым, Андреем Кузьминым, Вячеславом Акимовым, нападающими Владимиром Аржановым и Константином Безъязычным.

Напомним: ФК «Виктория» объединяется с липоводолинским «Альянсом», куда перешла часть футболистов из Николаевки. Таким образом, в клубе практически не осталось футболистов. Тем не менее уже в феврале «Виктория» намерена играть в кубке Первой столицы в Харькове.