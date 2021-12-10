Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:00161

ФК «Виктория» покинули 16 футболистов

Руководство клуба из Николаевки Сумского района сообщает об очередных кадровых изменениях.

ФК «Виктория» покинули защитники Игорь Чередниченко и Юрий Цапий, полузащитник Станислав Передистый и Владимир Черников.

Всего в зимнее межсезонье команду покинуло 16 футболистов. Вместе с вышеупомянутыми игроками контракт не продлен с: голкиперами Николаем Зинченко и Александр Литвиненко, защитниками Владиславом Зрибняком и Василием Билым, полузащитниками Евгением Лозовым, Дмитрием Еременко, Юрием Бровченко, Артемом Касьяновым, Андреем Кузьминым, Вячеславом Акимовым, нападающими Владимиром Аржановым и Константином Безъязычным.

Напомним: ФК «Виктория» объединяется с липоводолинским «Альянсом», куда перешла часть футболистов из Николаевки. Таким образом, в клубе практически не осталось футболистов. Тем не менее уже в феврале «Виктория» намерена играть в кубке Первой столицы в Харькове.

Спорт Виктория Николаевка Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Владелец «Виктории» Сергей Бондаренко стал новым и единственным конечным бенефициаром «Альянса»
11.01.2022 19:20

Владелец «Виктории» Сергей Бондаренко стал новым и единственным конечным бенефициаром «Альянса»

Владелец футбольного клуба «Виктория» из Николаевки, который играет в группе Б второй лиги, стал новым и единственным конечным бенефициаром липоводолинского...

ФК "Тростянец" завершил сотрудничество с пятью футболистами
08.01.2022 14:43

ФК "Тростянец" завершил сотрудничество с пятью футболистами

Футбольный клуб «Тростянец» сообщил о завершении сотрудничества с пятью игроками и пожелал спортсменам успехов в дальнейшей карьере....

ФК «Сумы» прекратил сотрудничество с шестью игроками
07.01.2022 12:18

ФК «Сумы» прекратил сотрудничество с шестью игроками

Коммунальный футбольный клуб покинули шесть игроков....

«Кривбасс» официально выкупил воспитанника сумского футбола у СК «Днепр-1»
22.12.2021 10:48

«Кривбасс» официально выкупил воспитанника сумского футбола у СК «Днепр-1»

Форвард Алексей Хобленко стал полноценным игроком криворожского клуба....

«Альянс» может пополниться 9 футболистами «Виктории»
10.12.2021 15:52

«Альянс» может пополниться 9 футболистами «Виктории»

Только завершилась осенняя часть чемпионата Украины по футболу в первой лиге, как стало известно первых возможных трансферах....

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 860 человек
Сегодня 08:50
На Сумщине дали 5 лет рецидивисту, который сжег обворованный дом
Сегодня 16:45
В Сумах из-за бюрократических проволочек никто не понес ответственность за смерть рабочего на стройплощадке
Сегодня 16:35
Магазины «АТБ» продолжат реализацию социальных продуктов
Сегодня 16:28
ФК «Виктория» покинули 16 футболистов
Сегодня 16:00
Мэр Сум искупался в проруби (видео)
Сегодня 15:46
В Сумах спасатели дважды оказывали помощь водителям, застрявшим в снежных заносах
Сегодня 15:25
На Сумщине фура столкнулась с ВАЗом: погиб водитель легковушки
Сегодня 14:52
Ушла из жизни бывший директор ТЮЗа
Сегодня 14:45
Уже не год: в Украине официально сократили срок действия COVID-сертификата
Сегодня 13:52
Инженера «Глуховского лесхоза» оправдали от обвинений в подлоге
Сегодня 13:20
В Шостке в ДТП попала маршрутка: есть пострадавшая
Сегодня 12:54
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
11.45; 14.15; 16.45; 19.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.10
Справжній Санта (Маркіян Мірошниченко, 2022)
Справжній Санта (Маркіян Мірошниченко, 2022)
Кино Планета Кіно
19.45
Мій вовк (Дені Імбер, 2022)
Мій вовк (Дені Імбер, 2022)
Кино Планета Кіно
12.15; 18.15
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
21.10
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.