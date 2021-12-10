ФК «Виктория» покинули 16 футболистов

ФК «Виктория» покинули защитники Игорь Чередниченко и Юрий Цапий, полузащитник Станислав Передистый и Владимир Черников.
Всего в зимнее межсезонье команду покинуло 16 футболистов. Вместе с вышеупомянутыми игроками контракт не продлен с: голкиперами Николаем Зинченко и Александр Литвиненко, защитниками Владиславом Зрибняком и Василием Билым, полузащитниками Евгением Лозовым, Дмитрием Еременко, Юрием Бровченко, Артемом Касьяновым, Андреем Кузьминым, Вячеславом Акимовым, нападающими Владимиром Аржановым и Константином Безъязычным.
Напомним: ФК «Виктория» объединяется с липоводолинским «Альянсом», куда перешла часть футболистов из Николаевки. Таким образом, в клубе практически не осталось футболистов. Тем не менее уже в феврале «Виктория» намерена играть в кубке Первой столицы в Харькове.
Владелец футбольного клуба «Виктория» из Николаевки, который играет в группе Б второй лиги, стал новым и единственным конечным бенефициаром липоводолинского...
Футбольный клуб «Тростянец» сообщил о завершении сотрудничества с пятью игроками и пожелал спортсменам успехов в дальнейшей карьере....
Коммунальный футбольный клуб покинули шесть игроков....
Форвард Алексей Хобленко стал полноценным игроком криворожского клуба....
Только завершилась осенняя часть чемпионата Украины по футболу в первой лиге, как стало известно первых возможных трансферах....