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Сергей Скакун
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У ФК «Сумы» опять новый директор

Директором ФК «Сумы» назначен Роман Сорока.

Распоряжением Сумского городского головы Александра Лысенко 21 января 2022 года директором ФК «Сумы» назначен Роман Сорока, с ним заключен контракт сроком на пять лет. До назначения работал на ЧАО «Технология» и бизнес структурах Южной Кореи, имеет высшее экономическое образование. На любительском уровне выступал за ФК «Дружба» и сборную команду Сумского НАУ, организатор ежегодных сумских детско-юношеских футбольных турниров.

Напомним: вчера главным тренером ФК «Сумы» назначен Евгений Яровенко – заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион и известный украинский тренер. Его ассистентом – мастер спорта Владимир Горилый. Команда выходит из отпуска на следующей неделе и начинает подготовку ко второму кругу чемпионата среди команд клубов Второй лиги ПФЛ Украины 2021/22. На сессии Сумского городского совета 24.11.21 депутатским корпусом уже утверждена программа развития физической культуры и спорта Сумской городской объединенной территориальной громады на 2022-2024 годы, согласно которой на финансирование ФК «Сумы» предусматривается 21 миллион гривен.

До Романа Сороки директором два месяца назад был назначен абсолютно нефутбольный Николай Заруцкий, который до этого возглавлял Центр реинтеграции бездомных лиц Сумского городского совета. Контракт был с ним заключен на год – до ноября 2022 года.

За неполный год существования у ФК «Сумы» уже было три директора… Команда на последнем месте в турнирной таблице группы Б второй лиги с 5 очками в 19 играх.

Комментарий

Роман Сорока, директор ФК «Сумы»:

- В крайне нелегкое время пришлось возглавить предприятие. Однако лично я как руководитель, наш коллектив и команда имеем поддержку депутатского корпуса, руководителей ведущих фракций и мэра. А самое главное – наших болельщиков! Мы докажем, что гордый город над Пслом имеет право гордиться своим родным футбольным клубом. И должен гордиться. Уже сформирован коллектив единомышленников – администрацию и тренерский штаб. На очереди комплектование команды. В кратчайшие сроки мы предпримем необходимые хозяйственно-финансовые мероприятия для обеспечения полноценного проведения учебно-тренировочных сборов, тренировочного процесса, надлежащего функционирования команды и ее участия в чемпионате среди команд клубов Второй лиги ПФЛ Украины 2021/22».

Спорт Роман Сорока ФК Сумы
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