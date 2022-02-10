ФК «Виктория» проиграл команде первой лиги «Виктория» из Николаевки Сумского района сыграла очередной матч в рамках подготовки к весенней части чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Сегодня, 17 февраля, в Харькове состоялся контрольный поединок против команды Первой лиги ФК «Краматорск». К сожалению, «Виктория» уступила с минимальным счетом. Единственный мяч забил игрок на просмотре команды соперника.