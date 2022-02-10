ФК «Виктория» проиграл команде первой лиги

Сегодня, 17 февраля, в Харькове состоялся контрольный поединок против команды Первой лиги ФК «Краматорск». К сожалению, «Виктория» уступила с минимальным счетом. Единственный мяч забил игрок на просмотре команды соперника.
16 февраля в Харькове ФК «Тростянец» провел второй контрольный поединок во время зимних сборов....
Липоводолинский «Альянс» подписал еще одного новичка....
Сегодня, 10 февраля, липоводолинский «Альянс» сыграл третий матч в рамках первого сбора перед весенней частью чемпионата Украины в первой лиге....
Команда киевского «Динамо» U19 осталась единственным представителем Украины в еврокубках....
ФК "Тростянец" провел первый контрольный матч на зимних сборах....