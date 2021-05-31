На Сумщине прогнозируют дожди, грозы и град 10 июня погоду на Сумщине определять высотный циклон.

Переменная облачность, ночью без существенных осадков, слабый туман, днем кратковременный дождь, гроза, местами по области град. Ветер северный, 5-10 м/с, днем по области во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. Температура по области ночью +11 .. + 16 °С, днем +19 .. + 24 °С, по г. Сумы ночью +12 .. + 14 °С, днем +21 .. + 23 °С.