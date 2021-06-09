На Сумщине подозреваемый в развращении малолетнего может выйти на свободу

Прокурор Кролевецкого отдела Конотопской окружной прокуратуры и следователь полиции обратились в суд с ходатайством об избрании 28-летнему подозреваемому в развращении малолетнего меры пресечения в виде содержания под стражей. Решением Кролевецкого районного суда 8 июня подозреваемого взято под стражу, при этом суд определил залог в размере 45 тыс. грн.
Речь идет о ранее 4 раза судимом неженатом мужчине, который не имеет постоянного заработка и склонен к употреблению спиртных напитков. Именно он 6 июня в г. Кролевец определенное время следил за 7-летним мальчиком. Зайдя за ним в подъезд, закрыл мальчику рот и пытался снять с него штаны. Лишь чудом ребенку удалось вырваться и убежать. Мужчину задержали сотрудники полиции через несколько часов. И именно этот человек в ближайшее время может оказаться на свободе, заплатив залог.
Прокуратура не согласна с таким решением суда и уже готовит апелляционную жалобу, будет настаивать на содержании под стражей без права на залог.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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