На Сумщине будут судить нелегальных лесорубов

По данным следствия, трое мужчин по предварительному сговору в полезащитной полосе, расположенной за пределами населенного пункта на территории Перекрестовского сельского совета Роменского района, в течение двух месяцев в 2020 году без соответствующего разрешения срубили 59 деревьев породы дуб и 1 дерево породы клен. Согласно заключению экспертизы, противоправными действиями обвиняемых причинен ущерб окружающей среде на сумму 583 тыс. грн.
За указанный преступление в марте 2021 года в суд направлено обвинительное заключение в отношении их третьего сообщника. Продолжается судебное разбирательство.
Противоправную деятельность группы лиц разоблачили работники Раменского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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