На Сумщине полиция расследует ДТП со смертельным исходом

63-летний глуховчанин, управляя автомобилем «УАЗ», выехал в кювет и совершил наезд на дерево, в результате чего погиб на месте происшествия. Вероятно, мужчине стало плохо во время движения, и он потерял сознание, что и привело к трагедии. Следствие продолжается.
В полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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