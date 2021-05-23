На Сумщине полиция расследует ДТП со смертельным исходом ДТП произошло утром 7 июня. Двигаясь возле села Береза Шосткинского района, автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии водитель погиб до прибытия скорой медицинской помощи.

63-летний глуховчанин, управляя автомобилем «УАЗ», выехал в кювет и совершил наезд на дерево, в результате чего погиб на месте происшествия. Вероятно, мужчине стало плохо во время движения, и он потерял сознание, что и привело к трагедии. Следствие продолжается.

В полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.