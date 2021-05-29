Шосткинец обворовал квартиру после пожара Хорошо зная, что квартира после пожара не закрывается на замок, а самой владелицы дома нет, злоумышленник проник в жилище и похитил оттуда велосипед, посуду и ковер.

В полицию с заявлением о краже обратилась 69-летняя жительница Шостки. Пенсионерка рассказала, что утром пришла в свою квартиру, в которой накануне был пожар и входные двери в которой не закрывались на замок, и увидела исчезновение из помещения своего велосипеда, металлической посуды и ковра.

Участковые офицеры полиции опросили соседей женщины, провели неотложные поисковые мероприятия и установили причастность к краже 36-летнего шосткинца.

Подозреваемый в тот день заходил в гости к своему товарищу, который живет несколькими этажами ниже квартиры потерпевшей, и от него узнал о беде, которая произошла с пенсионеркой. Зная, что в этой квартире хозяйка ночевать не будет, он проник в чужое жилье и похитил оттуда понравившиеся вещи.

Правоохранители уже нашли похищенный велосипед, который в ближайшее время вернут владелице. В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.