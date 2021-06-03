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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:12294

В охтирській військовій частині відкрили «Стіну пам’яті»

Сьогодні, 8 червня, у військовій частині А0563 відбувся урочистий ритуал відкриття «Стіни пам'яті», присвяченої героям, які віддали життя за Україну.

Відважні брати, сини, чоловіки, батьки, вірні друзі, які захищали свою Україну, свою сім'ю, пожертвувавши найдорожчим - власним життям:

- майор (посмертно) Саліпа Сергій Дмитрович;

- старший солдат Білан Руслан Миколайович;

- сержант Бережний Юрій Олександрович

- солдат Николенко Павло Вікторович;

- прапорщик Мовчан Дмитро Сергійович;

- старший солдат Ярмак Денис Миколайович.

У військовій частині подякували за підтримку та всебічну допомогу у сприянні створення проєкту меценатам, волонтерам, вірним друзям Тараненку Сергію Дмитровичу, громадській організації «Фортеця» та її членам Непомнящому Олександру Михайловичу та Праву Юрію Григоровичу.

Общество Военная часть А0563
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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