В охтирській військовій частині відкрили «Стіну пам’яті»

Відважні брати, сини, чоловіки, батьки, вірні друзі, які захищали свою Україну, свою сім'ю, пожертвувавши найдорожчим - власним життям:
- майор (посмертно) Саліпа Сергій Дмитрович;
- старший солдат Білан Руслан Миколайович;
- сержант Бережний Юрій Олександрович
- солдат Николенко Павло Вікторович;
- прапорщик Мовчан Дмитро Сергійович;
- старший солдат Ярмак Денис Миколайович.
У військовій частині подякували за підтримку та всебічну допомогу у сприянні створення проєкту меценатам, волонтерам, вірним друзям Тараненку Сергію Дмитровичу, громадській організації «Фортеця» та її членам Непомнящому Олександру Михайловичу та Праву Юрію Григоровичу.