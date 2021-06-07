В Сумах снова горела заброшенная школа

6 июня в 14:42 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании двухэтажного здания, которое не эксплуатируется по ул. Мира в Сума. О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым из окон здания. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что на 2-м этаже огонь охватил пол на площади до 4 кв. м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на все здание.
В 15:41 возгорание локализовали, а в 15:55 - потратив на тушение почти 2 т воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Напомним: здание школы № 16 на Химгородке не эксплуатируется уже больше 10 лет. Пожарные неоднократно тушили там пожары и просили городские власти заняться зданием, но нет.
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