В Сумах одномесячный малыш попал в больницу с ожогами

Как оказалась, его 21-летняя мать решила прокипятить чайник с лимонной кислотой, чтобы отмыть его от накипи. Закрутившись, она забыла об этом и приготовила на этой же воде смесь для питания. Как она сама пояснила медикам, виновата не она, а ретроградный Меркурий, пишет Ваш шанс.
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