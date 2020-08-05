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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:38658

В Сумах одномесячный малыш попал в больницу с ожогами

6 июня в Сумскую областную детскую клиническую больницу доставили одномесячного ребенка, который на сегодня находится в реанимации с ожогами ротовой полости и пищевода.

Как оказалась, его 21-летняя мать решила прокипятить чайник с лимонной кислотой, чтобы отмыть его от накипи. Закрутившись, она забыла об этом и приготовила на этой же воде смесь для питания. Как она сама пояснила медикам, виновата не она, а ретроградный Меркурий, пишет Ваш шанс.

Общество Несчастный случай
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