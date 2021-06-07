Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:091268

На Сумщине селяне перекрыли дорогу

Около 40 человек из села Павловка перекрыли перекресток на ул. Соборная, что у школы №2 в Белополье.

Пастбище, которое они просили вернуть, несмотря на все обращения к местной власти, все равно засеяли. Теперь люди ждут реакции от чиновников областного уровня, пишет Суспільне в телеграме.

Общество Перекрытие дорог
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские предприниматели освободили дорогу
06.05.2021 11:56

Сумские предприниматели освободили дорогу

Только что предприниматели, которые перекрыли дорогу в районе универмага «Киев», освободили пешеходный переход....

В Сумах предприниматели снова перекрыли дорогу в центре
06.05.2021 10:54

В Сумах предприниматели снова перекрыли дорогу в центре

Сегодня, 6 мая, предприниматели, как и вчера, перекрыли дорогу в районе универмага «Киев»....

Сумские предприниматели снова перекрыли дорогу
05.05.2021 10:53

Сумские предприниматели снова перекрыли дорогу

Сегодня, 5 мая, около 10.45 предприниматели, которым запрещают работать в «красной зоне», перекрыли дорогу на покровской пл. в районе универмага...

Перекрытие Харьковской в Сумах: где затруднено движение транспорта
04.08.2020 10:40

Перекрытие Харьковской в Сумах: где затруднено движение транспорта

Из-за перекрытия улицы Харьковской в Сумах утром на некоторых улицах было затруднено движение транспорта....

В Сумах перекрыли центральную улицу Харьковскую
04.08.2020 09:59

В Сумах перекрыли центральную улицу Харьковскую

Движение по улице Харьковской в Сумах перекрыли с полуночи 4 августа....

Новости

Водоканал рекомендует сумчанам запастить водой
Сегодня 17:10
«Сумыоблэнерго» намерено прекратить распределение электроэнергии КП «Горводоканал»
Сегодня 15:27
На Сумщине 77 263 случая заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:35
На Сумщине ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами
Сегодня 16:40
На Сумщине задержали мужчину, который подозревается в развращении ребенка
Сегодня 16:25
Сумские гимнастки отличились в Одессе
Сегодня 16:19
В Сумах вокруг озера Чеха установили новые урны
Сегодня 16:03
Ахтырские военные отправились в Косово
Сегодня 15:52
Ночью в Сумах спасатели ликвидировали возгорание автомобиля
Сегодня 15:30
В Сумах восстанавливают дорожную разметку
Сегодня 15:19
На Сумщине полицейские раскрыли убийство 2015 года
Сегодня 15:07
В Сумах начинается пятый этап вакцинации от COVID-19
Сегодня 14:39
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі
Сегодня 16:31
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
Сегодня 15:05
Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?
Сегодня 13:43
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
Сегодня 13:34
Морепродукты из Норвегии - обзор заведений в Киеве
Сегодня 12:15
Поліція Сумщини застерігає: неправильна поведінка на воді може коштувати людині життя
Сегодня 10:38
«Тройная петля», или как удушат Сумы
Сегодня 10:10
Печь для пиццы и другое оборудование для пиццерии – выбираем с умом ®
Вчера 16:20
Что такое микрозайм на карту срочно без отказа? ®
Вчера 16:01
Бизнес по-сумски, или История одного арендатора универмага «Киев»
04.06.2021 16:58
Мільйони на смітник. Скандальні партнери братів-чепчиків будують сміттєвий полігон для Сум (відео)
03.06.2021 13:21
Іван Телющенко: Будь-яка суспільно корисна дія повинна бути «з кулаками»
01.06.2021 16:09
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.50
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Кино Планета Кіно
10.10
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.30
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.35
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10; 15.40; 16.30; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.