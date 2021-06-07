На Сумщине селяне перекрыли дорогу Около 40 человек из села Павловка перекрыли перекресток на ул. Соборная, что у школы №2 в Белополье.

Пастбище, которое они просили вернуть, несмотря на все обращения к местной власти, все равно засеяли. Теперь люди ждут реакции от чиновников областного уровня, пишет Суспільне в телеграме.