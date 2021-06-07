На Сумщине селяне перекрыли дорогу

Пастбище, которое они просили вернуть, несмотря на все обращения к местной власти, все равно засеяли. Теперь люди ждут реакции от чиновников областного уровня, пишет Суспільне в телеграме.
Только что предприниматели, которые перекрыли дорогу в районе универмага «Киев», освободили пешеходный переход....
Сегодня, 6 мая, предприниматели, как и вчера, перекрыли дорогу в районе универмага «Киев»....
Сегодня, 5 мая, около 10.45 предприниматели, которым запрещают работать в «красной зоне», перекрыли дорогу на покровской пл. в районе универмага...
Из-за перекрытия улицы Харьковской в Сумах утром на некоторых улицах было затруднено движение транспорта....
Движение по улице Харьковской в Сумах перекрыли с полуночи 4 августа....