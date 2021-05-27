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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:32210

В Конотопе пенсионерка потеряла все сбережения, спасая фейкового внука

Жертвой мошенника стала 76-летняя жительница Конотопа, которая спасая внука, отдала аферистам все свои сбережения.

За помощью в полицию обратилась 76-летняя жительница города Конотоп. Она рассказала, что накануне, около 22.30, ей позвонил якобы внук, который в настоящее время проживает за границей, и сообщил, что он попал в дорожно-транспортное происшествие и сейчас находится в больнице. И добавил, что из-за него пострадала женщина, и теперь за содеянное ему грозит уголовная ответственность. Впоследствии трубку взял неизвестный мужчина, который назвался следователем. В разговоре с бабушкой он сообщил, что для положительного решения этого вопроса нужно передать 200 000 российских рублей и написать заявление. Потерпевшая ответила, что нет таких средств. Но аферист не отступал и сказал передать ту сумму средств, которая у нее есть в настоящее время.

Впоследствии к пожилой женщине домой пришёл молодой человек, которого она встретила у подъезда, пригласила в квартиру и отдала ему 1500 долларов США и 25 000 российских рублей. Незнакомец взял деньги и заявление и ушел.

Уже через некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули, и сообщила об этом в полицию.

По данному факту Конотопские следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Сейчас правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его местонахождение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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