В Глухове полицейские поймали наркодилера

В Глухове сотрудники уголовного розыска получили информацию, что один из местных жителей занимается незаконным сбытом наркотиков. Приняв соответствующие меры, полицейские задокументировали факт продажи 22-летним мужчиной своему знакомому каннабиса.
Позже по месту жительства злоумышленника был проведен санкционированный обыск, во время которого найден и изъят пакет с тремя таблетками, вероятно, «экстази». Их направили на экспертное исследование.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. За содеянное молодому человеку грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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