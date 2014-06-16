В Сумах этим летом пришкольные лагеря будут работать в 29 школах Управление образования и науки сообщает о том, что с 15 июня на базе 29 школ начнут работу пришкольные лагеря с дневным пребыванием.

Таким видом отдыха планируется охватить около 2000 детей, большинство из которых принадлежат к льготным категориям. Пришкольные лагеря будут работать 14 рабочих дней (по 6 июля), с шестичасовым режимом работы. На организацию двухразового питания из бюджета Сумской городской территориальной громаді выделены средства из расчета 18 грн в день на ребенка. Окончательную стоимость питания каждое учреждение устанавливает самостоятельно с согласия родителей.