В Сумах этим летом пришкольные лагеря будут работать в 29 школах

Таким видом отдыха планируется охватить около 2000 детей, большинство из которых принадлежат к льготным категориям.
Пришкольные лагеря будут работать 14 рабочих дней (по 6 июля), с шестичасовым режимом работы.
На организацию двухразового питания из бюджета Сумской городской территориальной громаді выделены средства из расчета 18 грн в день на ребенка. Окончательную стоимость питания каждое учреждение устанавливает самостоятельно с согласия родителей.
Учебный год уже подходит к концу, и после упорной работы школьникам нужно заслуженно отдохнуть, для чего и создаются пришкольные детские...
29 мая в Сумах начали работу 59 лагерей отдыха при учреждениях общего среднего образования....
Департамент оздоровления и санаторно-курортного лечения Министерства социальной политики Украины провел итоговый этап смотра-конкурса детских заведений оздоровления и отдыха в 2016...
В Сумах, начиная с 30 мая в школах города открылись пришкольные лагеря....
Госпотребинспекцией в Сумской области установлено, что на обед детям подавали блюда, которые не отвечают требованиям нормативных документов из-за недовеса... 3