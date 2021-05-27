Жительница Шостки потеряла 28 тыс. грн, ища работу заграницей Почти месяц вводил в заблуждение злоумышленник жительницу Шостки, «вытягивая» из нее деньги на оформление соответствующих документов для трудоустройства в Голландии. Когда же девушка окончательно потеряла с «агентом» связь, так и не получив желаемой работы, обратилась за помощью в полицию.

Правоохранителям 24-летняя жительница Шостки рассказала, что объявления с предложением трудоустройства в Голландии нашла в Интернете. Она связалась по указанному контактному телефону и договорилась с «агентом» о сотрудничестве. По словам телефонного собеседника, ему от нее нужны деньги на оформление соответствующих документов, на что девушка согласилась.

В течение месяца она перечисляла разные суммы этому человеку, якобы за аренду будущего жилья за границей, за перелет, за страховку. Общая сумма направленного составила 28 538 гривен.

Последний раз, когда «агент» выходил на связь с заявительницей, он заверил ее, что летит за границу устраивать ее на работу. В оговоренный срок он на связь не вышел, а проверив информацию, гражданка поняла, что стала жертвой мошенника.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность злоумышленника.

Правоохранители призывают граждан проверять информацию о агентов и фирм-посредников, которые обещают трудоустройство за границей.

Фирма должна быть зарегистрирована и иметь офис и сайт, где содержится информация о ней.

Фирма должна иметь лицензию Минсоцполитики Украины (проверить ее можно на сайте Минсоцполитики) - лицензия предоставляется на трудоустройство ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в одной стране.

Между фирмой и клиентом обязательно должен быть заключен договор о предоставлении услуг оплата за услуги через банк / чек / квитанция / счет.

Трудовой договор должен быть заключен на понятном для вас языке (украинском или русском).

Фирма должна иметь исчерпывающую информацию о работе (позвонить и узнать, действительно ли есть необходимые вакансии).

Фирма должна предоставлять консульству / Посольству только правдивую информацию о работе и заработной плате, на которую соглашались клиенты, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.