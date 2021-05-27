Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:48126

Сумчан запрошують долучитися до проєктів з розвитку громадянського суспільства

У Сумах проходять інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на підвищення обізнаності щодо гендерного підходу, протидії домашньому насильству а також взаємодії з владою.

Проводять такі ГО «Сумське громадське коло» та ГО «Калинове гроно» у рамках проєктів, що отримують фінансування з бюджету Сумської міської територіальної громади.

Ініціатива «Руйнуємо гендерні стереотипи!» має на меті популяризацію гендерно збалансованого підходу в практику діяльності громадського суспільства та представників місцевого самоврядування. На сторінках організації ГО «Сумське громадське коло» здійснюється інформаційна кампанія для створення позитивного інформаційного поля щодо гендерних питань в суспільстві. Триває моніторинг рівня обізнаності представників місцевого самоврядування та громадських активістів щодо гендерної проблематики. Сумчан запрошують долучитися до опитування, відповівши на запитання розробленої онлайн-анкети.

Також проводиться аналіз місцевих ЗМІ щодо гендерної чутливості. За результатами цих досліджень формується моніторинговий звіт. Також вже розроблені тести та адаптовані дидактичні ігри, під аудиторію, з якими буде проведено заходи проекту: «Провова карта гендеру. Від теорії до практики» та проведено їх апробацію.

Наразі у рамках проєкту «Створення онлайн-платформи/ресурсний центр «Марафон громадської участі» триває підготовка інформаційної платформи щодо розбудови громадянського суспільства і учасництва та розвитку е-демократичного врядування. Крім того, готуються навчальні матеріали для платформи, в онлайн режимі відбувається консультування громадян щодо інструментів взаємодії влади і громади.

ГО «Калинове гроно» реалізує ініціативу «Протидія домашньому насильству через підвищення обізнаності населення та громадських активістів». Вже проведено конкурсний відбір майбутніх фасилітаторв проекту, з 16 претендентів відібрано 10, які пройдуть навчання та стануть фасилітаторами проекту. Розроблено програми та матеріали для тренінгів та навчань. Підготовлено до друку посібник з протидії домашньому насильству. Проведено першу зустріч з фасилітаторами, розпочато обговорення та планування 10 інформаційних кампаній. Триває підготовка до проведення навчання офлайн. На сторінці організації розміщуються інформаційні матеріали для інформування громади про домашнє насильство.

Нагадаємо, ці проєкти стали переможцями конкурсу проєктів (програм, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері розвитку громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік.

Додамо, що триває прийом проєктів (програм, заходів) у сфері розвитку громадянського суспільства, для реалізації яких буде надано фінансову підтримку з бюджету Сумської міської територіальної громади на наступний, 2022 рік. На їх реалізацію планується залучити 100 тис грн.

З конкурсними умовами можна ознайомитися за посиланням.

Закликаємо ініціативні громадські організації та об’єднання зголошуватися на конкурсний відбір та разом втілити у життя ваші ініціативи!

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине 70 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:26
На Сумщине прошли масштабные учения спасателей
Сегодня 14:01
В Сумах на Белопольском шоссе произошла авария
Сегодня 13:50
Сумчан запрошують долучитися до проєктів з розвитку громадянського суспільства
Сегодня 13:48
На Сумщине уменьшилось количество ковидных больниц и коек
Сегодня 13:30
В Глухове полицейские поймали наркодилера
Сегодня 12:47
Весенний призыв - 2021: сумчане в очередной раз отправились в ряды ВСУ
Сегодня 12:32
Несовершеннолетнюю глуховчанку нашли
Сегодня 12:22
Россиянин пытался въехать в Украину на угнанном «Мерседесе»
Сегодня 11:50
В Сумах будут судить главу ликвидационной комиссии, который пытался незаконно реализовать здания аэропорта
Сегодня 11:38
Жителям Добровольной в Сумах пообещали вернуть коммунальный автобус с понедельника
Сегодня 11:21
Реконструкцію мостового переходу у селищі Заруцькому виконано на 70%
Сегодня 11:20
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Мільйони на смітник. Скандальні партнери братів-чепчиків будують сміттєвий полігон для Сум (відео)
Вчера 13:21
Іван Телющенко: Будь-яка суспільно корисна дія повинна бути «з кулаками»
01.06.2021 16:09
Правоохранители атакуют сумские предприятия
31.05.2021 19:21
Суши сет в Борисполе - в чем выгода?
31.05.2021 18:27
Чи відповідає покупець за ненавмисно розбитий або пошкоджений товар у магазині?
31.05.2021 17:04
“Для меня каждая сложная операция - это драйв и адреналинозависимость”, - уролог Юрий Кудрявцев
31.05.2021 16:54
На Сумщине коронавирусные показатели снова падают (итоги недели)
31.05.2021 13:09
Добить раненого: кто и зачем хочет сорвать возрождение Сумского НПО?
30.05.2021 17:28
Відкритий лист представника АТ "Сумське НВО" до Міністра юстиції та Генпрокурора
29.05.2021 14:28
Оптовые покупки топлива: выгодно, надежно и недорого
27.05.2021 20:27
У Конотопі священик будує дім із коноплі
27.05.2021 18:38
Андрій Деркач: В області створена коаліція по "розпилу" регіона
27.05.2021 14:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.40
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00; 16.50
Чудернацькі пригоди Бурсака (прем'єра)
Чудернацькі пригоди Бурсака (прем'єра)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Виставка фондів музею "Там, де живе казка"
Виставка фондів музею "Там, де живе казка"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00 (крім пт)
Виставка батіку Інни Головіної "Коли сонце було Богом"
Виставка батіку Інни Головіної "Коли сонце було Богом"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-18.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.