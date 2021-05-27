Сумчан запрошують долучитися до проєктів з розвитку громадянського суспільства

Проводять такі ГО «Сумське громадське коло» та ГО «Калинове гроно» у рамках проєктів, що отримують фінансування з бюджету Сумської міської територіальної громади.

Ініціатива «Руйнуємо гендерні стереотипи!» має на меті популяризацію гендерно збалансованого підходу в практику діяльності громадського суспільства та представників місцевого самоврядування. На сторінках організації ГО «Сумське громадське коло» здійснюється інформаційна кампанія для створення позитивного інформаційного поля щодо гендерних питань в суспільстві. Триває моніторинг рівня обізнаності представників місцевого самоврядування та громадських активістів щодо гендерної проблематики. Сумчан запрошують долучитися до опитування, відповівши на запитання розробленої онлайн-анкети.

Також проводиться аналіз місцевих ЗМІ щодо гендерної чутливості. За результатами цих досліджень формується моніторинговий звіт. Також вже розроблені тести та адаптовані дидактичні ігри, під аудиторію, з якими буде проведено заходи проекту: «Провова карта гендеру. Від теорії до практики» та проведено їх апробацію.

Наразі у рамках проєкту «Створення онлайн-платформи/ресурсний центр «Марафон громадської участі» триває підготовка інформаційної платформи щодо розбудови громадянського суспільства і учасництва та розвитку е-демократичного врядування. Крім того, готуються навчальні матеріали для платформи, в онлайн режимі відбувається консультування громадян щодо інструментів взаємодії влади і громади.

ГО «Калинове гроно» реалізує ініціативу «Протидія домашньому насильству через підвищення обізнаності населення та громадських активістів». Вже проведено конкурсний відбір майбутніх фасилітаторв проекту, з 16 претендентів відібрано 10, які пройдуть навчання та стануть фасилітаторами проекту. Розроблено програми та матеріали для тренінгів та навчань. Підготовлено до друку посібник з протидії домашньому насильству. Проведено першу зустріч з фасилітаторами, розпочато обговорення та планування 10 інформаційних кампаній. Триває підготовка до проведення навчання офлайн. На сторінці організації розміщуються інформаційні матеріали для інформування громади про домашнє насильство.

Нагадаємо, ці проєкти стали переможцями конкурсу проєктів (програм, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері розвитку громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік.

Додамо, що триває прийом проєктів (програм, заходів) у сфері розвитку громадянського суспільства, для реалізації яких буде надано фінансову підтримку з бюджету Сумської міської територіальної громади на наступний, 2022 рік. На їх реалізацію планується залучити 100 тис грн.

З конкурсними умовами можна ознайомитися за посиланням.

Закликаємо ініціативні громадські організації та об’єднання зголошуватися на конкурсний відбір та разом втілити у життя ваші ініціативи!