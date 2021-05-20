На Сумщине пьяный водитель пытался сбежать от копов, а потом предлагал им взятку (видео) Пьяный водитель сначала пытался сбежать от патрульных, а затем предлагал им неправомерную выгоду, чтобы на него не составляли админматериалы.

Патрулируя автодорогу Н 12 "Сумы - Полтава" в городе Тростянец, стражи порядка обнаружили мопед Honda Dio, водитель которого ехал без включенного ближнего света фар, без номерных знаков и без защитного шлема.

Только увидев проблесковые маячки служебного автомобиля, водитель остановился. Никаких документов на право управления транспортным средством 26-летний местный житель не имел. Чего не скажешь о признаках опьянения.

«Документов нет. Ничего нету. Давайте что-то решать», - сказал он. И патрульные сразу же предупредили его об ответственности за предложение неправомерной выгоды. Затем гражданин сообщил, что позвонит знакомому, чтобы тот предоставил ему юридическую помощь. Отойдя от полицейских, он бросился бежать. Патрульные сразу догнали и задержали его.

Но водитель не терял надежды, что ему удастся избежать ответственности. Он продолжал предлагать инспекторам неправомерную выгоду.

«Поехали ко мне домой. Я вам все отдам. 1500 гривен дам», - настаивал он на своем.

По факту предложения неправомерной выгоды патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Также на него составили административные материалы по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, руководила с признаками опьянения) КоАП. От управления водителя отстранили.