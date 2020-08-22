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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах провели чемпионат города по шахматам

Во Дворце детей и юношества состоялся чемпионат города по шахматам среди школьников

Победителями в своих возрастных категориях стали: Артур Наумов (2007 г.р.), Савва Бавыкин (2004-2006 г.р.), Андрей Бондарь (2010 г.р.), Герман Падалко (2011 г.р.), Артем Солдаткин (2012 г.р.), Глеб Петриченко (2013 г.р.), Иван Снегирев (категория 2014-2015 г.р.), Валерия Наумова (2011-2012 г.р.).

Всего в соревнованиях приняли участие 44 спортсменов.

Спорт Шахматы
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