В Сумах провели чемпионат города по шахматам

Победителями в своих возрастных категориях стали: Артур Наумов (2007 г.р.), Савва Бавыкин (2004-2006 г.р.), Андрей Бондарь (2010 г.р.), Герман Падалко (2011 г.р.), Артем Солдаткин (2012 г.р.), Глеб Петриченко (2013 г.р.), Иван Снегирев (категория 2014-2015 г.р.), Валерия Наумова (2011-2012 г.р.).
Всего в соревнованиях приняли участие 44 спортсменов.
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