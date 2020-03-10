Сумские студенты - чемпионы Европы по самбо среди молодежи 26-27 мая в Лимассоле (Кипр) состоялся молодежный чемпионат Европы по самбо.

Студенты Сумского государственного университета специальности «Физическая культура и спорт» завоевали для сборной команды Украины две золотые медали.

Чемпионом Европы среди юношей в весовой категории 98+ кг стал Алексей Галака, победив в финале спортсмена из Грузии.

Наталья Чистякова в решающий схватке одолела сопротивление российской самбистки и стала чемпионкой Европы среди юниорок в весовой категории до 72 кг.