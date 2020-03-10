Сумские студенты - чемпионы Европы по самбо среди молодежи

Студенты Сумского государственного университета специальности «Физическая культура и спорт» завоевали для сборной команды Украины две золотые медали.
Чемпионом Европы среди юношей в весовой категории 98+ кг стал Алексей Галака, победив в финале спортсмена из Грузии.
Наталья Чистякова в решающий схватке одолела сопротивление российской самбистки и стала чемпионкой Европы среди юниорок в весовой категории до 72 кг.
В сербском Нови-Саде завершился чемпионат мира по самбо среди спортсменов до 18 лет....
Сегодня, 7 ноября, в сербском Нови-Саде стартовал чемпионат мира по самбо среди юношей и девушек....
В Каролино-Бугаз Одесской области прошел чемпионат Украины среди мужчин и женщин по самбо....
На выходных в Каролино-Бугазе Одесской области проходил кубок Украины по самбо «Юная Украина»....
7 марта в г. Единец (Молдова) состоялся международный турнир по борьбе самбо....