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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:59716

В Сумах заминировали «Евробазар»

Сегодня, 28 мая, в 9.45 в дежурную часть ГУНП поступило сообщение от СБУ в Сумской области о возможном минировании ТЦ «Евробазар» в Сумах.

Фото 0542.ua

На место немедленно выехали кинологи, взрывотехники, сотрудники ГСЧС, полиция. Проводится проверка здания. Всех арендаторов и посетителей попросили покинуть помещения, пишет Ваш шанс.

Право Минирование
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