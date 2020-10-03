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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:35558

В Конотопе пьяная компания ограбила посетителя кафе

Группа мужчин открыто похитили у 30-летнего местного жителя личные вещи.

О преступлении в полицию сообщил сам пострадавший. Полицейским, которые прибыли на вызов, заявитель рассказал, что около десяти часов утра, возвращаясь домой после работы, решил отдохнуть в одном из заведений города. Рядом с ним находилось еще четверо мужчин, которые были уже изрядно выпившие. Впоследствии компания подсела к заявителю и открыто завладели мобильным телефон Xiаomi Redmi 7, банковской карточкой и часами.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили компанию мужчин, которые продолжали отдыхать в том же заведении.

Похищенные вещи правоохранители изъяли и вернули владельцу.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж
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