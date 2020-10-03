В Конотопе пьяная компания ограбила посетителя кафе

О преступлении в полицию сообщил сам пострадавший. Полицейским, которые прибыли на вызов, заявитель рассказал, что около десяти часов утра, возвращаясь домой после работы, решил отдохнуть в одном из заведений города. Рядом с ним находилось еще четверо мужчин, которые были уже изрядно выпившие. Впоследствии компания подсела к заявителю и открыто завладели мобильным телефон Xiаomi Redmi 7, банковской карточкой и часами.
Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили компанию мужчин, которые продолжали отдыхать в том же заведении.
Похищенные вещи правоохранители изъяли и вернули владельцу.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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