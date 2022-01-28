Сумские патрульные обнаружили мужчину, которого несколько месяцев искали за кражу и грабеж

Отрабатывая информацию на улице Сумско-Киевских дивизий, охранники порядка заметили подозрительного мужчину, который резко изменил направление движения, чтобы избежать общения с патрульными.
Инспекторы его остановили. А проверив личность 24-летнего гражданина по имеющимся информационным базам, выяснили, что его уже несколько месяцев разыскивают за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (Кража) и ч. 2 ст. 186 (Грабеж) УКУ.
Для установления всех обстоятельств мужчину полицейские доставили в Сумское районное управление полиции и передали следователям.
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