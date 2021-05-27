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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:02340

Сумские патрульные нашли велосипед, украденный у подростка

В полночь патрульные получили сообщение о конфликте между гражданами в одном из домов на улице Засумская.

Во время общения с участниками события, внимание стражей порядка привлек велосипед, который стоял в домовладении. Он был очень похож на тот, который накануне похитили в центре Сум у несовершеннолетнего. Марка, цвет, характерные царапины - указывало на то, что это именно он и есть.

Откуда велосипед, владелец помещения объяснить четко не мог. Он только объяснил, что это его знакомый попросил подержать двухколесный в себя.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

Право Кража велосипеда
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