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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:17290

В Сумах полицейские оперативно раскрыли грабеж

Около часа понадобилось работникам полиции, чтобы «по горячим следам» установить местонахождение злоумышленника, изъять и вернуть владельцу его вещи.

Вечером на пульт наблюдения полиции охраны пришел тревожный вызов. Сработала кнопка "Срочный вызов полиции" одного из магазинов города. На место происшествия выехал экипаж полиции охраны и следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.

Прибывшие на вызов полицейские установили, что нажать кнопку попросил 41-летний мужчина, ставший жертвой преступления. Он рассказал, что случайно встретил на улице своего знакомого и напомнил ему о том, что тот должен ему деньги.

На что злоумышленник вырвал из его рук сумку, внутри которой был мобильный телефон, банковские карты, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис, а также паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу, и бросился наутек.

Но уже менее чем через час правоохранители заметили похожего по описанию мужчину с похищенной сумкой в руках. Им оказался 40-летний житель областного центра.

Полицейские изъяли похищенные вещи и вернули владельцу. В отношении злоумышленника следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему может грозить до четырех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж
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