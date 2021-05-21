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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:44159

В Сумах сбили электровелосипедиста

Автопроисшествие произошло утром 27 мая на перекрестке улиц Перекопская и Петропавловская.

Патрульные на месте происшествия предварительно выяснили, что 30-летний водитель автомобиля KIA Sportage, поворачивая направо, не предоставил преимущества в движении и допустил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП 38-летний велосипедист получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

Право Дтп
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