В Глухове рецидивистка ограбила пенсионерку (видео) Два дня понадобилось сотрудникам полиции Глухова, чтобы разыскать ранее судимую злоумышленницу, которая открыто завладела несколькими тысячами гривен у жительницы Глухова, причинив женщине телесные повреждения.

В Глухове за помощью к местным полицейским обратилась 66-летняя пострадавшая, которая рассказала, что в тот день принесла своему знакомому домой продукты питания и сигареты. Сам хозяин в это время угощал своих друзей спиртным. Среди них была женщина, которую заявительница не знала.

Пока пенсионерка разбирала принесенные пакеты, гостья знакомого забрала ее сумку, где была большая сумма средств. Увидев это, владелица уцепилась в свою вещь, пытаясь ее отобрать, однако оппонентка несколько раз ударила ее.

Во время толчеи сумка упала, а деньги из нее рассыпались на пол. Заявительница бросилась их собирать, но злоумышленница успела завладеть несколькими купюрами.

Только дома, перечислив деньги, женщина поняла, что не хватает 6500 гривен.

«Получив сообщение об ограблении, полицейские сразу начали комплекс поисковых мероприятий по установлению местопребывания ранее судимой 41-летней подозреваемой. Ее нашли через два дня. Пока она общается со следователями», - рассказывает Павел Рыбалко, заместитель начальника отдела полиции №1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции ГУНП в Сумской области – начальник следственного отделения.

В полиции в отношении женщины возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до шести лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.