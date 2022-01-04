В Путивле старушку ограбил фейковый электрик

Событие произошло 11 февраля в городе Путивль. О преступлении в полицию сообщила сама потерпевшая. Прибыв на вызов, полицейские осмотрели место происшествия и приступили к поискам злоумышленника.
Как выяснили правоохранители, 72-летняя женщина заходилась дома, когда в окно дома кто-то постучал. Открыв дверь, пенсионерка увидела на пороге незнакомого мужчину, который представился электриком и попросил осмотреть электросчетчик. Старушка, ничего не подозревая, впустила его.
Осмотрев счетчик, гость сообщил женщине, что обнаружил нарушения и за них нужно уплатить штраф. Когда она доставала деньги из узелка, то часть их высыпалась на пол.
Мужчина бросился поднимать деньги с пола и прятать их в карманы. Не обращая внимания на замечания старушки, он с награбленным побежал прочь.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сектора криминальной полиции отделения полиции №2 (г. Путивль) установили и разыскали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за подобные преступления 26-летний житель города Путивль», - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Конотопского районного отдела полиции.
Следователями под процессуальным руководством прокуратуры уже доложено злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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