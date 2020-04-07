Сумчанин показал загрязнение Псла фекалиями (видео) Пользователь Ютуба выложил видео загрязнения Псла нечистотами.

«Сброс грязных неочищенных стоков в реку Псел с очистных сооружений города Сумы», - говорится в описании.

Он показал трубы, из которых в реку вытекают фекалии. Как видно на видео, с одной стороны водоем чистый, а с другой начинается болото.

«Это болото тянется до Старого села. Все гниет, идут пузырьки, эти фекалии оседают и начинают гнить на дне», - комментирует автор ролика.