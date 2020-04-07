Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:14716

Сумчанин показал загрязнение Псла фекалиями (видео)

Пользователь Ютуба выложил видео загрязнения Псла нечистотами.

«Сброс грязных неочищенных стоков в реку Псел с очистных сооружений города Сумы», - говорится в описании.

Он показал трубы, из которых в реку вытекают фекалии. Как видно на видео, с одной стороны водоем чистый, а с другой начинается болото.

«Это болото тянется до Старого села. Все гниет, идут пузырьки, эти фекалии оседают и начинают гнить на дне», - комментирует автор ролика.

Общество Загрязнение воды
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Госэкоинспекция проверяет факт загрязнения р. Псел в центре Сум
Вчера 17:00

Госэкоинспекция проверяет факт загрязнения р. Псел в центре Сум

Сегодня, 26 мая, в ходе мониторинга социальных сетей Госэкоинспекции стало известно о сбросе воды коричневого цвета в р. Псел в...

Экоинспекция проверила информацию о возможном загрязнении Псла в районе Барановки
26.05.2020 17:12

Экоинспекция проверила информацию о возможном загрязнении Псла в районе Барановки

25 мая, при осуществлении информационного мониторинга, Государственная экологическая инспекция в Сумской области обнаружила сообщение пользователя сети Фейсбук, который разместил видео...

21.04.2020 22:08

Госэкоинспекция получила результаты анализа проб воды, отобранных из Псла в Сумах

Инспекцией установлено несоответствие качества воды в р. Псел по отдельным показателям, по меньшей мере, на отрезке от Харьковского моста до...

Сумской водоканал считает, что вода в Псле чистая
08.04.2020 13:59

Сумской водоканал считает, что вода в Псле чистая

Специалисты КП «Горводоканал» не выявили превышений предельно допустимых концентраций сброса в водоприемники в результате проведения лабораторных исследований воды р. Псел....

Вода в Псле «традиционно» не соответствует установленным нормам
07.04.2020 17:14

Вода в Псле «традиционно» не соответствует установленным нормам

В субботу, 4 апреля, из социальной сети Фейсбук Государственной экологической инспекции в Сумской области стало известно о возможном загрязнении р....

Новости

На Сумщине 76 610 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:24
На Сумщине оппозиция получила контролирующую функцию в областном совете
Вчера 16:33
29 травня – мистецький проєкт «Ніч Музеїв» – 2021» (програма)
Вчера 08:30
У Сумах взято під варту чоловіка, який, погрожуючи продавцю ножем, викрав мобільний телефон
Сегодня 16:08
На Сумщині громадська організація під час карантину доставляє ліки людям, які мають ВІЛ
Сегодня 15:40
На Сумщине агрофирма предлагает 100 тысяч за помощь в поиске злоумышленников
Сегодня 15:25
Сумские депутаты наложили мораторий на выделение земель сельскохозяйственного назначения
Сегодня 15:00
В Сумах выявлено бешенство кота
Сегодня 14:29
Майбутній музей гетьманів Скоропадських на Сумщині поповнився новими експонатами
Сегодня 14:05
Ахтырская больница получила новую компьютерную технику
Сегодня 13:22
Сумчанин показал загрязнение Псла фекалиями (видео)
Сегодня 13:14
В Сумах провели чемпионат города по баскетболу
Сегодня 13:01
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.45; 16.20
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Кино Планета Кіно
14.50; 21.30
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.30; 17.45
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.10
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.