Сумчанин показал загрязнение Псла фекалиями (видео)

«Сброс грязных неочищенных стоков в реку Псел с очистных сооружений города Сумы», - говорится в описании.
Он показал трубы, из которых в реку вытекают фекалии. Как видно на видео, с одной стороны водоем чистый, а с другой начинается болото.
«Это болото тянется до Старого села. Все гниет, идут пузырьки, эти фекалии оседают и начинают гнить на дне», - комментирует автор ролика.
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