Сумская река побила собственный антирекорд по содержанию нитритов

По результатам измерения показателей состава и свойств вод установлено превышение некоторых показателей по сравнению с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) для водоемов рыбохозяйственного назначения.
В частности, выявлено, что более или менее нормальное качество воды Р. Сумка имеет в районе с. Степановка – там установлено только превышение уровня биологического потребления кислорода (БСК5) в 2,8 раза. В пробах, отобранных в центре Сум, показатели заметно хуже. В них обнаружено сверхнормативное содержание нитритов, которое на некоторых участках русла почти в 6 раз выше ПДК.
В пробе, отобранной из Косовщинского водохранилища, установлено почти 4-кратное превышение БСК5 и 1,5-кратное превышение нитритов.
Традиционно, рейтинг самого плохого качества воды возглавила р. Стрелка. Кроме сверхнормативного БСК5 и содержания железа, в нем зашкаливают нитриты. Если обычно их содержание было больше нормы в 7-10 раз, то на этот раз в пробе зафиксировано превышение в 25,5 раза.
Такое низкое качество воды сумских рек и водохранилища может быть вызвано засорением и распахиванием прибрежных полос, деятельностью сельскохозяйственных предприятий, попаданием в водоемы неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Следовательно, для спасения водоемов требуется комплексный подход, к которому с полной ответственностью должны приобщиться и граждане, живущие или осуществляющие свою деятельность вдоль береговых линий.
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