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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Вода в озерах на Олдыше загрязнена: мэр Сум молчит

Экоинспекция проанализировала пробы воды, отобранные в урочище «Олдыш».

7 сентября в рамках рассмотрения обращения гражданина на неудовлетворительное состояние водоемов в урочище «Олдыш», специалисты Государственной экологической инспекции в Сумской области обследовали водное зеркало и прибрежную полосу, а также отобрали пробы поверхностных вод.

13 сентября отделом инструментально-лабораторного контроля завершены измерения показателей состава и свойств вод в отобранных пробах. По результатам гидрохимических исследований установлено отклонение от установленных предельно допустимых концентраций (ПДК) для водоемов рыбохозяйственного использования по некоторым показателям.

Так, в «меньшем озере», по результатам проведенных измерений установлено превышение по сравнению с ПДК: сульфатов - в 8 раз, взвешенных веществ - в 4 раза, сухого остатка - в 3,7 раза, азота аммонийного - в 1,6 раза, химического потребления кислорода (ХСК- это количество эквивалента кислорода, которая требуется при химическом окислении органических и неорганических веществ, содержащихся в воде, под действием окислителей) - в 1,3 раза, и биохимического потребления кислорода (БПК5 называют количество растворенного кислорода, выраженное в миллиграммах, необходимое для окисления органических соединений, которые находятся в 1 дм3 воды в аэробных условиях в результате биохимических процессов) - в 4 раза. К тому же установлено, что содержание растворенного кислорода в данной пробе в 1,5 раза ниже допустимого минимум ПДК.

По результатам анализа поверхностных вод, отобранных из «большого озера», установлено превышение по сравнению с ПДК: сульфатов - в 8 раз, сухого остатка - в 3,8 раза, взвешенных веществ - в 3,5 раза, уровня БПК5 - в 2,6 раза.

Следует также заметить, что вода в озерах «Олдыш» имеет высокую жесткость и значительное содержание кальция, и такое качество воды наблюдается в последние годы. По данному вопросу Инспекция постоянно обращается в адрес городского головы г. Сумы с требованием немедленного привлечения специализированных научных и экспертных организаций для детального изучения возможных причин, которые приводят к крайне негативного состояния водоемов урочища «Олдыш». Однако, ни основательной информации по изучению причин и устранения негативных последствий Сумского горсовета до сих пор не поступало.

Общество Госэкоинспекция Загрязнение воды Олдыш
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